Utah Jazz: paura in alta quota (Di mercoledì 31 marzo 2021) Stanno tutti bene i membri della squadra Nba degli Utah Jazz, il cui aereo, che li stava trasportando a in trasferta a Memphis per giocare contro i Grizzlez, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza per un guasto al motore provocato dallo schianto di uno stormo di uccelli. Utah Jazz: cosa è accaduto? L' impatto al suolo ha persino prodotto un incendio che ha indotto la squadra a scendere e proseguire il viaggio a bordo di un altro aereo. Comprensibile il terrore sul volto dei giocatori che hanno manifestato tutta la loro paura attraverso i canali social. Tanti hanno raccontato di aver sentito un fortissimo rumore e e aver visto una fiammata dal motore sinistro. Tra questi, Rudy Gobert sul suo profilo personale ha scritto "It's a neatiful day", mentre Donavall Mitchell ha tirato un ...

