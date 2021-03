UFC – Il meglio di Marzo 2021

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 31 marzo 2021) – Un mese denso, pieno di KO/TKO, con ben due eventi numerati e soprattutto con un nuovo campione dei pesi massimi. Infatti, Francis Ngannou pochi giorni fa, nell’evento numerato UFC 260, ha messo KO Stipe Miocic portando in Cameroon la cintura dell’uomo più cattivo sulla terra. Mentre nell’altro evento numerato UFC 259 Jan Blachowicz contro ogni pronostico si conferma campione dei massimi leggeri. Tanti fighter tanti personaggi si sono susseguiti innell’ottagono. Nomi eccellenti come Dan Ige, Amanda Nunes, Sean O’Malley o Islam Makhachev che però non sono riusciti per un soffio a rientrare tra i prescelti del nostroper questo mese. Jan Blachowicz e la sua cintura Credit: UFC Europe via TwitterFighter del mese – Jan Blachowicz – The legendary polish power avrà convinto gli scettici? Per molti di voi il fighter del mese avrebbe ...