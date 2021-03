Sulle tracce della Scuola Medica Salernitana (Di giovedì 1 aprile 2021) di Monica De Santis Nuove attività patrocinate dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno guidato da Nino Savastano. Nonostante la zona rossa non frena, questa stessa, stimola l’impegno del Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad. Nell’ambito del laboratorio audiovisivo – educazione civica applicata che, salvo che in zona rossa, si svolge nei locali del centro di aggregazione di Matierno, i giovani utenti stanno ora prendendo parte ad approfondimenti sulla storia e le origini della nostra città, soffermandosi Sulle leggende del nostro territorio, con una particolare attenzione alla Scuola Medica Salernitana. Calandosi nei personaggi della Salerno antica e contando sui costumi artigianali realizzati ad hoc per ciascuno di loro, ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 1 aprile 2021) di Monica De Santis Nuove attività patrocinate dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno guidato da Nino Savastano. Nonostante la zona rossa non frena, questa stessa, stimola l’impegno del Centro per la Legalitàcooperativa sociale Galahad. Nell’ambito del laboratorio audiovisivo – educazione civica applicata che, salvo che in zona rossa, si svolge nei locali del centro di aggregazione di Matierno, i giovani utenti stanno ora prendendo parte ad approfondimenti sulla storia e le origininostra città, soffermandosileggende del nostro territorio, con una particolare attenzione alla. Calandosi nei personaggiSalerno antica e contando sui costumi artigianali realizzati ad hoc per ciascuno di loro, ...

RaiTre : “Roma quanta fuit ipsa ruina docet” Bastano le rovine a dire qual è stata la grandezza di Roma #CittàSegrete questa… - errante_l : RT @Federica2151: Accarezzami, amore ma come il sole che tocca la dolce fronte della luna. Non venirmi a molestare anche tu con quelle scio… - olioferrini : L'olio extra vergine d'oliva sempre più sulle tavole degli australiani: L'Australia rappresenta circa 3% delle impo… - ecilaotter : sulle tracce di @spillailgossip - AnnamariaGalav2 : RT @Federica2151: Accarezzami, amore ma come il sole che tocca la dolce fronte della luna. Non venirmi a molestare anche tu con quelle scio… -