Space X | esplode il razzo Sn11 | i momenti dell’esplosione dopo lo schianto – Il video

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Una prova finita male, la quarta per lo StarhipdiX, il programma di esplorazione dello spazio finanziato e voluto da Elon Musk. Durante il test, effettuato presso il centro aerospaziale di Boca Chica, in Texas, ilsi è schiantato a terra provocando una forte esplosione tra la nebbia e la pioggia. Nel febbraio dell’anno scorso, l’ultimo test era finito in modo simile, con lodele l’esplosione.: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Perché Elon Musk ha perso 27 miliardi di dollari in una settimana La Nasa è sempre più vicina al ritorno sulla Luna: chiusi con successo i test dei razzi Sls – IlSilenzio, parla Marte: i nuovi suoni dal Pianeta rosso catturati dal rover Perseverance – Il ...

Advertising

yahoo_italia : VIDEO| Space X, il razzo di Elon Musk esplode in cielo -

Ultime Notizie dalla rete : Space esplode

SN11 ha sofferto di un'anomalia in fase di rientro. Ma la compagnia di Elon Musk è già pronta a nuovi test e lancia una campagna di ...Questi test si stanno svolgendo in un'area quasi deserta affittata daX nell'estremo sud del Texas, vicino al confine con il Messico. Il luogo così vasto e vuoto permette un incidente o un'...Nuovo incidente per la Space X di Elon Musk. Il razzo Starship SN11 è esploso in cielo durante la fase di atterraggio a Boca Chica, in Texas. Il motore aveva avuto problema già in fase di partenza fa ...Nuovo test per il prototipo SN11 realizzato da SpaceX: mancato l’atterraggio, il razzo è esploso durante la fase di caduta controllata ...