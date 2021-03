(Di mercoledì 31 marzo 2021) Idi Ipsos illustrati da Nando Pagnoncelli durante DiMartedì dicono cheè ilpiùdel paese e gli italiani lo vorrebbero alla guida del paese dopo Draghi insieme al segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Secondo le rilevazioni di Pagnoncelli il 40% campione di Ipsos vuole il tandem Letta-(la settimana scorsa era il 38%) mentre il 35% preferirebbe Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Non ha preferenze il 25%. Riguardo laship all’interno degli schieramenti, la preferenza trae Letta porta alla vittoria dell’ex premier che si aggiudica il confronto con il 39% contro il 22% del segretario PD. Nel centrodestra invece il campione preferisce Giorgia Meloni con il 28% a ...

petergomezblog : Sondaggio Ipsos per dimartedì sul gradimento dei leader politici: Conte in testa con il 61%. speranza secondo al41%… - fattoquotidiano : Giuseppe Conte resta il più apprezzato dagli italiani secondo questi ultimi sondaggi [Leggi tutti i dati] - Adnkronos : Sondaggi politici: #Conte leader ad alto gradimento - brichiel : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici: Giuseppe Conte è il leader più popolare d’Italia - PaoloX68 : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici: Giuseppe Conte è il leader più popolare d’Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Gli ultimimostrano scontento nei confronti di Mario Draghi , ma anche del suo governo. Come mai il tasso di fiducia degli italiani è così nettamente in calo ?: la fiducia in ...Enrico Mentana e il Tg La7 totalizzano 1.466.000 e il 5.9% (con idel lunedì sera: che lanciano Giorgia Meloni ). Alle 20,30 il Tg2 di Sangiuliano ottiene 1.862.000 (7%). Basso il ...Letta ha puntato a rinnovare la squadra, soprattutto scommettendo sulla parità di genere. Basterà a ridargli il controllo? Tutto gira sulla possibilità di liberarsi delle scorie del renzismo. Renzi sc ...Secondo un sondaggio circolato tra i prelati tedeschi il 25% dei fedeli sta seriamente pensando di lasciare la Chiesa. Ma che cos'è che la unisce?