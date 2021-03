Sinner-Bublik in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Jannik Sinner ha ottenuto il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2021, superando agevolmente Emil Ruusuvuori. Il giovane e sorprendente azzurro affronterà Aleksandr Bublik, tennista totalmente imprevedibile e assolutamente da non sottovalutare, particolarmente abile con ogni colpo, seppur tutt’altro che costante. Sinner tenterà di superare l’ennesimo ostacolo della settimana statunitense, per garantirsi un posto al penultimo atto del torneo americano: scontro da non perdere. La sfida tra l’italiano e il kazako andrà in scena oggi, mercoledì 31 marzo, non prima delle ore 21.00 italiane. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), con live streaming fruibile tramite la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Jannikha ottenuto il pass per i quarti di finale deldi, superando agevolmente Emil Ruusuvuori. Il giovane e sorprendente azzurro affronterà Aleksandr, tennista totalmente imprevedibile e assolutamente da non sottovalutare, particolarmente abile con ogni colpo, seppur tutt’altro che costante.tenterà di superare l’ennesimo ostacolo della settimana statunitense, per garantirsi un posto al penultimo atto del torneo americano: scontro da non perdere. La sfida tra l’italiano e il kazako andrà in scena, mercoledì 31 marzo, non prima delle ore 21.00 italiane. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), con livefruibile tramite la ...

