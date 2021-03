Serie Rocktab S100 | WEROCK presenta i nuovi tablet rugged

(Di mercoledì 31 marzo 2021)Technologies GmbH, annuncia il rilascio diS108 eS110: iespande la sua gamma dicon due modelli da 8 e 10 pollici proposti ad un interessante rapporto prezzo-prestazioni, che sono adatti per ambienti di lavoro avversi e dotati di potenti processori e batterie davvero generose. Idue sono potenti e versatili in qualsiasi ambiente di lavoro. Offrono una facilità d’uso ottimale perla quotidianità e sono dotati di vari accessori. Le prestazioni ottimali sono garantite dal processore MediaTek Helio P60 con sistema operativo Android 10 o un processore quad-core Intel con Windows 10 Professional. Per l’archiviazione dei dati, i ...

LaU200 è certificata IP65 (contro acqua e polvere) e MIL - STD - 810G per resistere a cadute accidentali da un'altezza di 1.20 m, urti, scosse e vibrazioni negli ambienti di lavoro più ...WEROCK Technologies GmbH, un produttore innovativo di soluzioni informatiche e di comunicazione industriale, presenta laUltra U200, due nuovi tablet industriali robusti per esigenze più elevate con display leggibili alla luce del sole e potenti opzioni di processore. Progettati per essere compagni ...Completamente progettati per essere “indistruttibili“, i tablet della serie Rocktab S100 sono impermeabili e resistenti alla polvere secondo lo standard IP67. Resistono a cadute fino a 1,2 metri e pos ...