Qual è la strategia dell’Italia per arrivare all’immunità di gregge a settembre (Di mercoledì 31 marzo 2021) Cinquecentomila somministrazioni al giorno entro la terza settimana di aprile per arrivare vaccinare contro il Covid «l’80% della popolazione e ottenere l’immunità di gregge entro fine settembre». Francesco Paolo Figliuolo, commissario all’emergenza Covid, ha presentato il calendario del piano vaccini in audizione al Parlamento. Significa arrivare al doppio delle somministrazioni, rispetto ai numeri di oggi, in pochi giorni. Ma «i vaccini arriveranno nei tempi che la struttura ha dato», assicura Figliuolo. Il generale è certo che stavolta le case farmaceutiche rispetteranno gli impegni. Lui, dice, è in contatto «ogni giorno» con i vertici delle società a livello europeo. «Lo stesso fa Draghi a livello mondiale con i presidenti corporate». Insomma, le fiale stavolta dovrebbero arrivare davvero: solo ad ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Cinquecentomila somministrazioni al giorno entro la terza settimana di aprile pervaccinare contro il Covid «l’80% della popolazione e ottenere l’immunità dientro fine». Francesco Paolo Figliuolo, commissario all’emergenza Covid, ha presentato il calendario del piano vaccini in audizione al Parlamento. Significaal doppio delle somministrazioni, rispetto ai numeri di oggi, in pochi giorni. Ma «i vaccini arriveranno nei tempi che la struttura ha dato», assicura Figliuolo. Il generale è certo che stavolta le case farmaceutiche rispetteranno gli impegni. Lui, dice, è in contatto «ogni giorno» con i vertici delle società a livello europeo. «Lo stesso fa Draghi a livello mondiale con i presidenti corporate». Insomma, le fiale stavolta dovrebberodavvero: solo ad ...

