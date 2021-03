Orlando a La7: “Salvini chiede aperture ad aprile? Parlare di allentamenti oggi non mi pare una idea intelligentissima” (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Parlare di allentamenti per il mese di aprile, nel giorno in cui purtroppo si contano altri 500 morti, non mi sembra un’idea intelligentissima. Altra cosa è discutere di zone più piccole, ma Salvini vuole fare politica su una cosa che invece va lasciata alla scienza. Il nostro lavoro è quello di cercare di risolvere i problemi, non di nasconderli”. Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nella trasmissione “Otto e mezzo”, su La7, risponde a Lilli Gruber che gli chiede se oggi nel Consiglio del Ministro è prevista la possibilità di allentare le restrizioni anche nel mese di aprile, come ha più volte invocato il leader della Lega Matteo Salvini. Riguardo al lavoro, Orlando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) “diper il mese di, nel giorno in cui purtroppo si contano altri 500 morti, non mi sembra un’. Altra cosa è discutere di zone più piccole, mavuole fare politica su una cosa che invece va lasciata alla scienza. Il nostro lavoro è quello di cercare di risolvere i problemi, non di nasconderli”. Così il ministro del Lavoro, Andrea, nella trasmissione “Otto e mezzo”, su La7, risponde a Lilli Gruber che glisenel Consiglio del Ministro è prevista la possibilità di allentare le restrizioni anche nel mese di, come ha più volte invocato il leader della Lega Matteo. Riguardo al lavoro,...

