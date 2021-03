Non vogliamo la favola a tavolino, lasciateci innamorare a caso (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si cerca continuamente l’amore, e quando lo si vive, continuamente si cerca ciò che in quell’amore potrebbe andare meglio. Per quanto una persona si dica appagata, non riuscirà a dirsi al riparo dal dubbio, seppure passeggero, che esista lì fuori qualcuno capace di renderla più felice di quanto non faccia il suo compagno. È nell’assenza che sempre si consuma il desiderio e, nell’assenza di questo sconosciuto su cui iniziamo a fantasticare, prendono forma un uomo o una donna costruiti come più ci piace, impareggiabili per virtù, fervore, lirismo. Si tratta a volte solo di un’astrazione, il gusto di evadere, altre di chiamate clandestine, chat segrete, incontri adulterini nei pomeriggi all’oscuro dal mondo. Sempre si tratta di confrontarsi con la propria insoddisfazione. Scegliere i rimedi che, nel contesto, ci sembrano più convenienti. Vaso di Pandora apriti! Pandora non ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si cerca continuamente l’amore, e quando lo si vive, continuamente si cerca ciò che in quell’amore potrebbe andare meglio. Per quanto una persona si dica appagata, non riuscirà a dirsi al riparo dal dubbio, seppure passeggero, che esista lì fuori qualcuno capace di renderla più felice di quanto non faccia il suo compagno. È nell’assenza che sempre si consuma il desiderio e, nell’assenza di questo sconosciuto su cui iniziamo a fantasticare, prendono forma un uomo o una donna costruiti come più ci piace, impareggiabili per virtù, fervore, lirismo. Si tratta a volte solo di un’astrazione, il gusto di evadere, altre di chiamate clandestine, chat segrete, incontri adulterini nei pomeriggi all’oscuro dal mondo. Sempre si tratta di confrontarsi con la propria insoddisfazione. Scegliere i rimedi che, nel contesto, ci sembrano più convenienti. Vaso di Pandora apriti! Pandora non ...

Ultime Notizie dalla rete : Non vogliamo Denise Pipitone è in Russia? Sciarelli: "Torniamo sul caso" Ma perché potrebbe essere Denise? "Noi stiamo con i piedi per terra, non vogliamo dare nessuna certezza, anche perché Piera ne ha viste e passate tante in questi anni - tiene a precisare Sciarelli - .

Caso Denise Pipitone, una ragazza russa: 'Cerco mia madre, fui rapita da bimbina' Potrebbe essere Denise? - 'Noi stiamo con i piedi per terra, non vogliamo dare nessuna certezza, anche perché Piera ne ha viste e passate tante in questi anni - ha precisato Sciarelli - . Le ...

Non vogliamo la favola a tavolino, lasciateci innamorare a caso Linkiesta.it Mazza lascia Confindustria "Non siamo rappresentati" Sono passato sopra a diverse situazioni, tutte a danno del nostro settore e del Fermano più in generale. Non può fare e smontare quello che vuole". Il Ceo di Premiata è un fiume in piena. "Vuole ...

Mancini vuole le nozze d’argento con l’Italia La nostra Nazionale in Lituania cerca il 25° risultato utile consecutivo per eguagliare Lippi: Berna e Chiesa a fianco di Immobile ...

