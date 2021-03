Non è colpa delle cavallette (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un articolo estratto dal numero 96 di Wired, dedicato agli sforzi delle ricerche scientifiche nel campo della salute * (immagine: Guillermo Flores)“Non ti ho tradito. Dico sul serio. Ero rimasto senza benzina.Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi.La tintoria non mi aveva portato il tight. C’era il funerale di mia madre.Era crollata la casa!C’è stato un terremoto!Una tremenda inondazione!Le cavallette!Non è stata colpa mia! Lo giuro su Dio!”. Anche a distanza di quarant’anni, basta nominare le cavallette per evocare le migliori scuse della storia del cinema: John Belushi che spiega a Carrie Fisher perché l’ha abbandonata sull’altare, e questa è la scena più indimenticabile dei Blues Brothers. Alle cavallette ho pensato spesso nell’ultimo anno, ogni volta che la pandemia era la ... Leggi su wired (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un articolo estratto dal numero 96 di Wired, dedicato agli sforziricerche scientifiche nel campo della salute * (immagine: Guillermo Flores)“Non ti ho tradito. Dico sul serio. Ero rimasto senza benzina.Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi.La tintoria non mi aveva portato il tight. C’era il funerale di mia madre.Era crollata la casa!C’è stato un terremoto!Una tremenda inondazione!Le!Non è statamia! Lo giuro su Dio!”. Anche a distanza di quarant’anni, basta nominare leper evocare le migliori scuse della storia del cinema: John Belushi che spiega a Carrie Fisher perché l’ha abbandonata sull’altare, e questa è la scena più indimenticabile dei Blues Brothers. Alleho pensato spesso nell’ultimo anno, ogni volta che la pandemia era la ...

