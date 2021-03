Non dire gruppo se non l’hai nel sacco. Salvini, Orban e il dilemma sovranista (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo l’uscita del Partito di Viktor Orban (Fidesz) dal gruppo del Partito Popolare europeo (PPE) si aprono nuovi scenari in seno all’Europarlamento. Attualmente i gruppi che animano la vita politica all’Eurocamera sono 7 e il gruppo di maggioranza resta sempre il Ppe con 175 deputati. Ma che farà il Premier Orban? I suoi deputati confluiranno in un gruppo esistente o cercherà di fondarne uno nuovo? Il leader della Lega Matteo Salvini giovedi sarà a Budapest per incontrare sia il premier Viktor Orban che il Premier polacco Mateusz Morawiecki. I bene informati dicono che sicuramente uno dei punti all’ordine del giorno potrebbe essere la costituzione di un eventuale nuovo gruppo, ma per farlo servono almeno 23 deputati che devono provenire da almeno un ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo l’uscita del Partito di Viktor(Fidesz) daldel Partito Popolare europeo (PPE) si aprono nuovi scenari in seno all’Europarlamento. Attualmente i gruppi che animano la vita politica all’Eurocamera sono 7 e ildi maggioranza resta sempre il Ppe con 175 deputati. Ma che farà il Premier? I suoi deputati confluiranno in unesistente o cercherà di fondarne uno nuovo? Il leader della Lega Matteogiovedi sarà a Budapest per incontrare sia il premier Viktorche il Premier polacco Mateusz Morawiecki. I bene informati dicono che sicuramente uno dei punti all’ordine del giorno potrebbe essere la costituzione di un eventuale nuovo, ma per farlo servono almeno 23 deputati che devono provenire da almeno un ...

