NICOLATO, IL CT FATTO IN CASA (Di mercoledì 31 marzo 2021) Con il passaggio ai quarti di finale all'Europeo Under 21, le speranze in questo momento di vedere una squadra italiana arrivare in fondo ad una competizione internazionale sono riposte sul ct Paolo NICOLATO. Un tecnico che ha dimostrato, nel corso della sua carriera, di saper lavorare bene con i giovani ottenendo ottimi risultati anche a livello di squadra. NICOLATO è conosciuto come selezionatore delle varie Nazionali giovanili, ma la sua carriera da tecnico parte dal Chievo Verona, prima allenando i Giovanissimi Regionali nella stagione 1999/2000, poi gli Allievi e infine la Primavera nel 2004. NICOLATO allenerà quella squadra per nove anni fino al 2012 portando i clivensi, per cinque anni consecutivi, nelle fasi finali di categoria. Ma l'apice lo raggiunge nel 2014 vincendo uno storico Scudetto. L'anno prima aveva ...

