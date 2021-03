MotoGP | duro attacco di Lucchinelli a Valentino Rossi | “Ora basta | non vince dal 2009”

(Di mercoledì 31 marzo 2021)da parte di Marco, ex pilota di, che analizza il rendimento non positivo nell’ultimo decennio del pilota di Tavullia, ormai ultra quarantenne: “E’ stata una novità, un modo diverso di fare le corse, un marziano, un genio però adesso è tornato sulla terra e non si devono trovare più tante scuse. Ora largo ai giovani. Senza nulla togliere al nove volte campione del mondo, adesso. Così si porta via la moto ad un giovane, da più di tre anni nonuna gara e l’ultimo Mondiale lo ha vinto nel. Lui ha sempre corso perre ma ora corre per arrivare”, dice a LaPresse. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #MotoGP, duro attacco di #Lucchinelli a #ValentinoRossi: 'Ora basta, non vince dal 2009' - R_Attuati : É duro torcer pra KTM.... -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP duro

Sportface.it

"Sono uno" ha detto Ruben Xaus a Giovanni Zamagni durante un live di Moto.it, e "chiedo tanto a me stesso, quindi anche di più agli altri". L'ex pilota, ora Manager di Avintia ine Moto3, racconta ...Fabio Quartararo è un osso, ha gli stessi obiettivi di Vinales e i due già l'anno scorso si sono presi di petto per tutto l'anno perdendoci entrambi. Il primo round è andato allo spagnolo, per ...Duro attacco a Valentino Rossi da parte di Marco Lucchinelli, ex pilota di MotoGP, che analizza il rendimento non positivo nell’ultimo decennio del pilota di Tavullia, ormai ultra quarantenne: “E’ sta ...Migliorano le condizioni dell'ex campione del mondo della classe regina che a breve ufficializzerà la corsa dove tornerà in pista ...