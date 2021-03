Matana | la parodia western di Leo Ortolani

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Arriva: Preparati a morire, questo il titolo del nuovo lavoro di Leo, la mente dietro il supereroe idiota Rat-Man, e questa volta nemmeno il genereè stato risparmiato.Recensiamo qui il primo numero di questa nuova serie edita dalla Panini Comics. Trama Nella cittadina di Goldencity un cacciatore di taglie solitario giunge in città per riscuotere una taglia: è! La mano sinistra del diavolo (prima era la mano destra, poi il diavolo ha comprato uno smartphone)! Messosi sulle tracce di un famigerato fuorilegge per incassare la cospicua somma sulla sua testa, il bounty killer si allea con altri cacciatori per avere anche solo una possibilità. Preparatevi a morire (dalle risate). Il buono, il ratto e il cattivo Negli anni il maestroè riuscito a ...

