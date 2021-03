Marco Coruzzi in arte Platinette | oggi non ha più nulla di quello che era un tempo | è completamente irriconoscibile

Leggi su kronic

(Di mercoledì 31 marzo 2021)conosciuto da tutti comecontinua a stupire il pubblico. E’cambiato. Ecco le curiosità.incontinua a stupire i fan (Foto Facebook)è un conduttore radiofonico, cantante italiano e personaggio televisivo, conosciuto al pubblico come. I successi del nostrosono numerosi, pndo come fruttivendolo e arrivando ad essere un giornalista, conduttore radiofonico e personaggio pubblico. Negli anni 70, fa pdel collettivo canoro “en travesti” esibendosi in feste, serate e discoteche. Negli anni 80 farà panche dei cori dell’amica Giuni ...