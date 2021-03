Lituania-Italia in streaming: dove vedere il match in diretta Tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lituania-Italia in streaming – Prosegue il cammino dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2022, un obiettivo fondamentale per la rappresentativa guidata da Roberto Mancini, che aveva fallito l’obiettivo a Russia 2018, quando sulla panchina azzurra sedeva Gian Piero Ventura. Gli azzurri sono reduci dai successi ottenuti contro Irlanda del Nord e Bulgaria (battute entrambe per 2-0) L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021)in– Prosegue il cammino dell’nelle qualificazioni ai Mondiali 2022, un obiettivo fondamentale per la rappresentativa guidata da Roberto Mancini, che aveva fallito l’obiettivo a Russia 2018, quando sulla panchina azzurra sedeva Gian Piero Ventura. Gli azzurri sono reduci dai successi ottenuti contro Irlanda del Nord e Bulgaria (battute entrambe per 2-0) L'articolo

Advertising

SkySport : Lituania-Italia, infortuni per Florenzi e Verratti: torneranno a Parigi - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? CHIELLINI, BERARDI E CAPUTO INDISPONIBILI Salteranno le gare contro Bulgaria e Lituania ?… - OnorioFerraro : RT @UEFAcom_it: ???? L'arrivo allo stadio dell'#Italia per la sfida alla #Lituania #LituaniaItalia #LitIta @Vivo_Azzurro - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: Segui #Lituania-#Italia LIV su - serieAnews_com : #LituaniaItalia, #Mancini ha scelto la formazione titolare: c'è una sorpresa in difesa ????-???? -