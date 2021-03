Lituania-Italia 0-2 | Sensi e Immobile regalano la terza vittoria consecutiva

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L'batte ladopo una prestazione non esattamente da ricordare.nelle qualificazioni per il Mondiale 2022

Decidono i gol di Sensi e Immobile, Nazionale in vetta al Gruppo C con 9 punti. A settembre si ricomincia contro la Bulgaria L'vince 2 - 0 ine centra il terzo successo in altrettante gare di qualificazione ai Mondiali 2022. A Vilnius, gli azzurri del ct Roberto Mancini si impongono grazie alla rete che Sensi ...L'fallisce il colpo del ko e lainizia a crederci. Al 73' Eliosius ha la palla dell'1 - 1 sugli sviluppi di una ripartenza ma e' murato da Donnarumma che risponde presente alla prima ...THE REVENANT – Stefano Sensi ha sbloccato la partita Lituania-Italia con un sinistro da fuori area leggermente sfiorato dal portiere avversario. Una rete utilissima per la nazionale di Roberto Mancini ...LITUANIA (4-5-1):Svedkauskas; Girdvainis, Beneta, Valtkunas, Mikoliunas (74' Gaspuitis); Novikovas, Dapkus, Simkus (83' Petravicius), Slivka, Sirgedas (59' Eliosius); Cernych (74' Kazlauskas). All.