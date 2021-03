Le regole dei vaccini. Anche sugli avanzi priorità agli anziani e ok ai "domiciliati". Si parte in farmacia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Francesca Angeli Rispettare le priorità di vaccinazione per anziani e fragili Anche per le dosi «avanzate». Inserire nelle prenotazioni Anche i domiciliati, ovvero chi lavora nella Regione e non soltanto i residenti. Ampliare al massimo i centri di somministrazione come è stato fatto coinvolgendo le farmacie e Anche i «vaccinatori», arruolando oltre gli odontoiatri Anche biologi, ostetriche e tecnici di laboratorio. Semplificare, velocizzare, imporre regole e procedure identiche in tutta la penisola. Il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio fanno il punto sulla campagna vaccinale nel corso dell'audizione presso le Commissioni congiunte Sanità del Senato e Affari ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Francesca Angeli Rispettare ledi vaccinazione pere fragiliper le dosi «avanzate». Inserire nelle prenotazioni, ovvero chi lavora nella Regione e non soltanto i residenti. Ampliare al massimo i centri di somministrazione come è stato fatto coinvolgendo le farmacie ei «vaccinatori», arruolando oltre gli odontoiatribiologi, ostetriche e tecnici di laboratorio. Semplificare, velocizzare, imporree procedure identiche in tutta la penisola. Il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio fanno il punto sulla campagna vaccinale nel corso dell'audizione presso le Commissioni congiunte Sanità del Senato e Affari ...

