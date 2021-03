Lazio Torino, ecco le due possibili date per il recupero (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lazio Torino, iniziano a valutarsi le possibili date per giocare la gara. Intanto si aspetta il ricorso al Collegio di Garanzia In attesa di conoscere il terzo atto in Tribunale di Lazio-Torino, si iniziano a valutare le possibili date in cui le due squadre si affronteranno. Come riporta il Corriere dello Sport, prima di tutto bisognerà attendere la fine dei ricorsi e dei controricorsi: la società romana si rivolgerà al Collegio di Garanzia, sperando nel ribaltone – difficile – della sentenza. PER TUTTE LE NTOZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Nel frattempo si valuta il calendario per incastrare questo impegno: 29 aprile e 19 maggio sono i giorni presi in considerazione, visto anche lo spostamento della Coppa Italia al ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021), iniziano a valutarsi leper giocare la gara. Intanto si aspetta il ricorso al Collegio di Garanzia In attesa di conoscere il terzo atto in Tribunale di, si iniziano a valutare lein cui le due squadre si affronteranno. Come riporta il Corriere dello Sport, prima di tutto bisognerà attendere la fine dei ricorsi e dei controricorsi: la società romana si rivolgerà al Collegio di Garanzia, sperando nel ribaltone – difficile – della sentenza. PER TUTTE LE NTOZIE SULLAVAI SUNEWS24 Nel frattempo si valuta il calendario per incastrare questo impegno: 29 aprile e 19 maggio sono i giorni presi in considerazione, visto anche lo spostamento della Coppa Italia al ...

