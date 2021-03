La maxi rissa tra minorenni a Gallarate (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Il gip di Busto Arsizio e quello per i minorenni di Milano hanno emesso 17 provvedimenti cautelari a carico di giovani accusati di una maxi rissa avvenuta lo scorso 8 gennaio a Gallarate, in provincia di Varese. Un quattordicenne era rimasto ferito a colpi di catene e manganelli, nel corso degli scontri organizzati tra due bande, scaturiti da una richiesta di 'chiarimenti' dopo una precedente scaramuccia. Le ordinanze di custodia cautelare riguardano in particolare 15 minorenni. Per sette di loro è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo, anche telefonico o telematico, con soggetti diversi dai familiari coabitanti; per altri otto è stata disposta la misura cautelare delle prescrizioni (tra cui obbligo di rientrare al domicilio entro le 19, ... Leggi su agi (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Il gip di Busto Arsizio e quello per idi Milano hanno emesso 17 provvedimenti cautelari a carico di giovani accusati di unaavvenuta lo scorso 8 gennaio a, in provincia di Varese. Un quattordicenne era rimasto ferito a colpi di catene e manganelli, nel corso degli scontri organizzati tra due bande, scaturiti da una richiesta di 'chiarimenti' dopo una precedente scaramuccia. Le ordinanze di custodia cautelare riguardano in particolare 15. Per sette di loro è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo, anche telefonico o telematico, con soggetti diversi dai familiari coabitanti; per altri otto è stata disposta la misura cautelare delle prescrizioni (tra cui obbligo di rientrare al domicilio entro le 19, ...

Advertising

poliziadistato : In esecuzione 17 provvedimenti cautelari a Varese a carico di giovani per lo più minorenni, accusati di aver preso… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: La maxi rissa tra minorenni a Gallarate - Agenzia_Italia : La maxi rissa tra minorenni a Gallarate - sulsitodisimone : La maxi rissa tra minorenni a Gallarate - StraNotizie : Maxi rissa a Gallarate con bastoni e catene, ordinanze per 15 minori e due maggiorenni. Pm: 'Rasentata guerriglia'… -