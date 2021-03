Kroos contro il Qatar: “Paese omofobo in cui gli operai vengono sfruttati con violenza” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Toni Kroos non si è fatto alcun problema ad assumere una posizione decisa e ferma sulle condizioni dei lavoratori in Qatar, che si stanno occupando di tutte le opere per i Mondiali del 2022. Il giocatore del Real Madrid si è espresso così nel suo podcast “Einfach mal Luppen”. Fanno lavorare gli operai senza sosta, a volte anche con 50 gradi di temperatura. Soffrono per l’alimentazione inadeguata e la mancanza di acqua potabile, che è pazzesco visto il caldo. Subiscono anche violenze. Non è si tratta solo delle condizioni di lavoro. Ad esempio, l’omosessualità in Qatar è un reato ed è perseguita. Penso che sia stato un errore assegnare il torneo in un Paese così. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 marzo 2021) Toninon si è fatto alcun problema ad assumere una posizione decisa e ferma sulle condizioni dei lavoratori in, che si stanno occupando di tutte le opere per i Mondiali del 2022. Il giocatore del Real Madrid si è espresso così nel suo podcast “Einfach mal Luppen”. Fanno lavorare glisenza sosta, a volte anche con 50 gradi di temperatura. Soffrono per l’alimentazione inadeguata e la mancanza di acqua potabile, che è pazzesco visto il caldo. Subiscono anche violenze. Non è si tratta solo delle condizioni di lavoro. Ad esempio, l’omosessualità inè un reato ed è perseguita. Penso che sia stato un errore assegnare il torneo in uncosì. L'articolo ilNapolista.

