Isole Covid-free e smartworking con tasse al 50% | così la Grecia riparte dopo la crisi

(Di mercoledì 31 marzo 2021) “Amo questaal di sopra di tutto. Essa porta il color del mio cuore. Ovunque si guardi, giace sepolta una gioia”, scriveva il poeta tedesco Friedrich Hölderlin nel suo Iperione (1797), parlando della terra in cui aveva visto realizzata l’armonia tra uomo e natura, quella divinizzazione del cosmo che rappresentava per lui, come per altri esponenti del Romanticismo, l’ideale a cui tendere. Hölderlin aveva compreso i tanti motivi per amare la, per visitarla da neofiti o per farvi ritorno: ragioni ancora valide, oggi, nel 2021. Mentre l’esigenza di far ripartire il turismoladella pandemia è forte. Le porte elleniche dovrebbero riaprire ai turisti dal 14 maggio, anche se la data è indicativa e potrebbe cambiare a seconda delle circostanze e dell’evoluzione dell’epidemia. Negli scorsi mesi, Atene ...