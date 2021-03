Inter, oggi i primi rientri dalle Nazionali: tamponi e poi allenamenti personalizzati (Di mercoledì 31 marzo 2021) primi rientri dalle Nazionali per i giocatori dell’Inter Pausa delle Nazionali che sta per terminare e ad Appiano Gentile Conte si prepara ai primi rientri dei suoi giocatori. Saranno cinque i nerazzurri che oggi saranno nuovamente a disposizione dell’allenatore leccese. Si tratta di Skriniar, Brozovic, Perisic, Hakimi e Lukaku. Prima di poter iniziare i programmi di allenamento i dovranno sottoporsi a tampone e solamente e dopo potranno iniziare il programma di allenamento. Il resto dei rientri è previsto per domani quando rientreranno Barella, Sensi, Bastoni, Eriksen e Radu. Anche per loro stesso programma di chi torna oggi. Solo venerdì allenamento a gruppo completo. (fonte: ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)per i giocatori dell’Pausa delleche sta per terminare e ad Appiano Gentile Conte si prepara aidei suoi giocatori. Saranno cinque i nerazzurri chesaranno nuovamente a disposizione dell’allenatore leccese. Si tratta di Skriniar, Brozovic, Perisic, Hakimi e Lukaku. Prima di poter iniziare i programmi di allenamento i dovranno sottoporsi a tampone e solamente e dopo potranno iniziare il programma di allenamento. Il resto deiè previsto per domani quando rientreranno Barella, Sensi, Bastoni, Eriksen e Radu. Anche per loro stesso programma di chi torna. Solo venerdì allenamento a gruppo completo. (fonte: ...

