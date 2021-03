I numeri in chiaro, Sebastiani: «Raggiungeremo il picco delle terapie intensive entro Pasqua». E sulle scuole: «Un errore riaprire» – Il video (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono scesi leggermente i decessi da Coronavirus rispetto a ieri (oggi sono stati 467, il 30 marzo invece erano stati 529), ma gli ingressi in terapia intensiva sono nuovamente aumentati: +283 contro i +269 di ieri. Secondo il matematico del Cnr Giovanni Sebastiani, il picco dovrebbe essere vicino. «Come preannunciato – dichiara a Open – dovremmo raggiungere il picco delle terapie intensive in settimana. Alcune regioni lo hanno già raggiunto – come l’Abruzzo o la Provincia autonoma di Trento – altre lo raggiungeranno in settimana – come la Lombardia e l’Emilia Romagna. Altre ancora – come il Piemonte – lo raggiungeranno la prossima settimana». G. Sebastiani L’andamento dei ricoveri in terapia intensiva «Secondo i miei calcoli – continua ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono scesi leggermente i decessi da Coronavirus rispetto a ieri (oggi sono stati 467, il 30 marzo invece erano stati 529), ma gli ingressi in terapia intensiva sono nuovamente aumentati: +283 contro i +269 di ieri. Secondo il matematico del Cnr Giovanni, ildovrebbe essere vicino. «Come preannunciato – dichiara a Open – dovremmo raggiungere ilin settimana. Alcune regioni lo hanno già raggiunto – come l’Abruzzo o la Provincia autonoma di Trento – altre lo raggiungeranno in settimana – come la Lombardia e l’Emilia Romagna. Altre ancora – come il Piemonte – lo raggiungeranno la prossima settimana». G.L’andamento dei ricoveri in terapia intensiva «Secondo i miei calcoli – continua ...

