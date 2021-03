Google Maps, dalle informazioni meteo ai percorsi al chiuso: tutte le novità in arrivo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Google Maps è stata una rivoluzione possibile grazie allo smartphone. Dopo decenni di vacanza on the road armati soltanto di cartina e di informazioni radio sul traffico, questa app di navigazione ha cambiato il nostro modo di spostarci a giro per il mondo. Ma ora Maps sta per cambiare nuovamente tutto: Google sta per dare una bella iniezione di dati in tempo reale e di intelligenza artificiale in grado di disegnare un volto tutto nuovo ad una delle app più utilizzate nella quotidianità. Quando questo boost di potenza sarà a regime avremo edifici super-realistici, previsioni meteo, traffico in tempo reale e un livello di dettaglio davvero impressionante: insomma, saremo di fronte ad una vera e propria finestra su ogni piccola porzione di mondo. Google ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 31 marzo 2021)è stata una rivoluzione possibile grazie allo smartphone. Dopo decenni di vacanza on the road armati soltanto di cartina e diradio sul traffico, questa app di navigazione ha cambiato il nostro modo di spostarci a giro per il mondo. Ma orasta per cambiare nuovamente tutto:sta per dare una bella iniezione di dati in tempo reale e di intelligenza artificiale in grado di disegnare un volto tutto nuovo ad una delle app più utilizzate nella quotidianità. Quando questo boost di potenza sarà a regime avremo edifici super-realistici, previsioni, traffico in tempo reale e un livello di dettaglio davvero impressionante: insomma, saremo di fronte ad una vera e propria finestra su ogni piccola porzione di mondo....

Advertising

ilpost : Google Maps comincerà a suggerire percorsi per ridurre il consumo di carburante e l’impatto ambientale - L0NGFL1GHT_ : Raga ho appena cercato su ??? ?? che sarebbe il google maps in Corea e non esiste la via del cafè dei dream è un pesce d'aprile - eelveen : google maps che cazzo mi invii la mail dei local guides che siamo in zona rossa - pogosj1 : Palo Alto: Voltorb 100.0% (15/15/15) CP:227 (L8) Tackle/Gyro Ball till 08:26:52 (verified) (23m 31s). - Vittorino1806 : Nei prossimi mesi, su Google Maps arriverà la navigazione AR indoor e i percorsi ecocompatibili. #Apple #App… -