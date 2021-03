Fs: nel 2020 effettuati 9 miliardi di investimenti, +5% rispetto al 2019 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Gruppo Fs si conferma primo gruppo industriale per investimenti tecnici in Italia: nel 2020 circa 9 miliardi di euro (+5% sul 2019), di cui il 98% sul territorio nazionale e oltre 7 miliardi di ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Gruppo Fs si conferma primo gruppo industriale pertecnici in Italia: nelcirca 9di euro (+5% sul), di cui il 98% sul territorio nazionale e oltre 7di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ambiente, la distruzione della foresta tropicale è aumentata del 12% nel 2020 - CottarelliCPI : La procura di Parma ha archiviato nel 2020 un processo per l’assunzione irregolare di alcuni dipendenti pubblici ri… - fattoquotidiano : Lo Stato italiano nel marzo 2020 ha acquistato dalla Cina 250 milioni di mascherine Ffp2 e Ffp3 che, secondo la Pro… - GAngrilli : RT @revneD88: L’Istat ammette: in 13 regioni su 20, nel 2020 meno morti ! - adoreegigih : RT @SharonStyless: Walls è stato il terzo album con più successo in UK andando al primo posto in 49 paesi. Il concerto di Lou è stato il co… -