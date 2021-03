Estate 2021 Spagna: mascherine obbligatorie anche in spiaggia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le regole anti Covid19 della Spagna: indossare la mascherina anche all’aperto e in spiaggia è obbligatorio. Rischio multe. La pandemia da Coronavirus in alcune parti del mondo sta rallentando, ma non abbiamo certo vinto la guerra. Così, in Spagna, in vista dell’Estate e della possibilità di aumento del flusso dei turisti si cerca di aumentare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le regole anti Covid19 della: indossare la mascherinaall’aperto e inè obbligatorio. Rischio multe. La pandemia da Coronavirus in alcune parti del mondo sta rallentando, ma non abbiamo certo vinto la guerra. Così, in, in vista dell’e della possibilità di aumento del flusso dei turisti si cerca di aumentare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

DiMarzio : L'annuncio del club: dopo 10 anni, #Aguero lascerà il #ManCity a fine stagione - RobertoBurioni : I vaccinati sono protetti e quasi certamente poco contagiosi. La loro estate 2021 sarà molto diversa da quella dei… - fanpage : Il piano del Governo per salvare l'estate 2021 - Juliette77777 : RT @vogue_italia: 20+ sneakers colorate per la primavera selezionate per voi ?? - CosenzaChannel : ???? #COSENZACALCIO | Venerdì tornerà a #Cosenza Tommaso #DOrazio. L'esterno abruzzese veste adesso la maglia dell'… -