Er Faina nella bufera dopo aver legittimato il catcalling: il video dell’ex protagonista di Temptation Island fa infuriare il web (Di mercoledì 31 marzo 2021) Finisce al centro delle polemiche, soprattutto su Twitter, il discorso che Er Faina ha fatto attraverso le sue Instagram Stories. L’ex protagonista di Temptation Island, infatti, avrebbe voluto dire la sua sull’indignazione mostrata qualche giorno fa da Aurora Ramazzotti. La Ramazzotti, infatti, si sarebbe sfogata sui social dopo essere stata vittima di catcalling, ovvero quella pratica che consiste nel fischiare, fare gesti o allusioni sessuali ad una persona mentre quest’ultima si trova all’aperto. Una pratica che viene considerata una molestia a tutti gli effetti. Così Er Faina avrebbe risposto al messaggio di denuncia lanciato dalla figlia di Michelle Hunziker con queste parole: Io posso capì se uno, che ne so… Stai a passeggià, viene là ... Leggi su trendit (Di mercoledì 31 marzo 2021) Finisce al centro delle polemiche, soprattutto su Twitter, il discorso che Erha fatto attrso le sue Instagram Stories. L’exdi, infatti, avrebbe voluto dire la sua sull’indignazione mostrata qualche giorno fa da Aurora Ramazzotti. La Ramazzotti, infatti, si sarebbe sfogata sui socialessere stata vittima di, ovvero quella pratica che consiste nel fischiare, fare gesti o allusioni sessuali ad una persona mentre quest’ultima si trova all’aperto. Una pratica che viene considerata una molestia a tutti gli effetti. Così Eravrebbe risposto al messaggio di denuncia lanciato dalla figlia di Michelle Hunziker con queste parole: Io posso capì se uno, che ne so… Stai a passeggià, viene là ...

zazoomblog : Er Faina nella bufera dopo aver legittimato il catcalling: il video dell’ex protagonista di Temptation Island fa in… - frafrabellafra : RT @VaneJuice: Hai una pistola e un solo proiettile e sei nella stessa stanza con questi due, a chi spari? ?? Adolf Hitler ?? Damiano 'Er F… - MsegradMaria : RT @helinyetillee: Grazie Tommaso per aver sfruttato la tua visibilità mediatica per portare l’attenzione sulle gravità delle affermazioni… - dearxxyoongs : come fa damiano er faina ad avere un milione di followers ma cos'avete nella testa riprendetevi - westondipendent : RT @VaneJuice: Hai una pistola e un solo proiettile e sei nella stessa stanza con questi due, a chi spari? ?? Adolf Hitler ?? Damiano 'Er F… -