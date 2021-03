Dl Covid, Salvini: 'Ci fidiamo di Draghi e della scienza, non di Speranza' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Matteo Salvini esprime soddisfazione per il decreto Covid approvato dal Cdm. 'Ci appelliamo alla scienza e ci fidiamo dei medici italiani. Si seguiranno i dati scientifici. Non si possono rinchiudere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 31 marzo 2021) Matteoesprime soddisfazione per il decretoapprovato dal Cdm. 'Ci appelliamo allae cidei medici italiani. Si seguiranno i dati scientifici. Non si possono rinchiudere ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Cina? Di fronte a ritardi e menzogne sul Covid di un regime comunista, non democratico, che si è addiritt… - fattoquotidiano : Covid Sicilia, il delfino di Musumeci che spingeva per l’accordo con la Lega di Salvini: ecco chi è Razza, l’assess… - andreapurgatori : ELEMENTARE, WATSON. #Covid, sulle aperture #Salvini si allinea a #Draghi: 'D'accordo con il premier: se i numeri di… - LegaLombardaSP : Dl Covid, #Salvini: 'Ci fidiamo di Draghi e della scienza, non di Speranza' #Coronavirus - radio_milano : RT @MediasetTgcom24: Dl Covid, Salvini: 'Ci fidiamo di Draghi e della scienza, non di Speranza' #Coronavirus -