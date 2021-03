Dayane Mello: "Il Grande Fratello? Una bella sfida. Ora mi concentro su mia figlia Sofia" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 marzo 2021 - Ha sfiorato la vittoria al Grande Fratello Vip ed ora si gode il successo e sua figlia Sofia. D ay ane Mello , modella brasiliana , dopo essersi classificata quarta al reality ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 marzo 2021 - Ha sfiorato la vittoria alVip ed ora si gode il successo e sua. D ay ane, modella brasiliana , dopo essersi classificata quarta al reality ...

Advertising

blogtivvu : Giulia Salemi: “Dayane Mello è il colpo di scena del GF Vip!” - qn_giorno : Dayane Mello: 'Il #GrandeFratelloVip? Una bella sfida. Ora mi concentro su mia figlia Sofia' - miacaprini : RT @GiuseppeporroIt: Mediaset: dopo Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, anche Dayane Mello sarà al timone di un programma tutto suo #mediaset… - flam__4 : RT @Laura12779950: Tra le tante cose, di Rosalinda ammiro l'autocontrollo. Come si fa a resistere a Dayane Mello che si mette in questa po… - Angelhaze05 : RT @Laura12779950: Tra le tante cose, di Rosalinda ammiro l'autocontrollo. Come si fa a resistere a Dayane Mello che si mette in questa po… -