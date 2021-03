Dal Mozambico al Siraq, l’Is è ancora una minaccia. Ecco come (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Insieme, abbiamo riaffermato la nostra convinzione che uno sforzo globale e collettivo rimane necessario per ottenere una sconfitta completa e duratura dell’Isis in tutto il mondo”, è questo il messaggio fondamentale che il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, lascia a margine della riunione ministeriale con i colleghi della Global Coalition. Nata il 10 settembre del 2014, la Coalizione internazionale che combatte lo Stato islamico è ancora attiva, nonostante sotto la guida americana e con il contributo di dozzine di Paesi sia riuscita a sconfiggere la dimensione statuale centrale del Califfato – il Siraq, quel territorio delle dimensioni del Belgio a cavallo di Iraq e Siria in cui Abu Bakr al Baghdadi era riuscito a costruire un’area amministrata e controllata. ”l’Is è ancora una ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Insieme, abbiamo riaffermato la nostra convinzione che uno sforzo globale e collettivo rimane necessario per ottenere una sconfitta completa e duratura delis in tutto il mondo”, è questo il messaggio fondamentale che il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, lascia a margine della riunione ministeriale con i colleghi della Global Coalition. Nata il 10 settembre del 2014, la Coalizione internazionale che combatte lo Stato islamico èattiva, nonostante sotto la guida americana e con il contributo di dozzine di Paesi sia riuscita a sconfiggere la dimensione statuale centrale del Califfato – il, quel territorio delle dimensioni del Belgio a cavallo di Iraq e Siria in cui Abu Bakr al Baghdadi era riuscito a costruire un’area amministrata e controllata. ”una ...

