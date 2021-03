Covid, oggi 23.904 nuovi casi, 467 morti e terapie intensive in lieve calo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Covid oggi Italia, bollettino del 31 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. nuovi casi di Covid in crescita rispetto a ieri, sono 23.904; i dati includono anche quelli di ieri relativi alla Sicili. I decessi oggi sono 467, in decrescita rispetto a ieri (529). In Italia ad oggi sono morte per il Covid 109.346 persone. I tamponi esaminati sono 351.221, con la percentuale di positivi che sale al 6,8%. (prosegue dopo la foto) I dati resi pubblici dalla Protezione Civile ci dicono che gli attuali positivi ad oggi sono 324 in meno, in totale sono 562.508. I guariti oggi sono 23.744, in totale ad oggi sono 2.913.045. Sono 238 i pazienti ricoverati in terapia ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 31 marzo 2021)Italia, bollettino del 31 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia.diin crescita rispetto a ieri, sono 23.904; i dati includono anche quelli di ieri relativi alla Sicili. I decessisono 467, in decrescita rispetto a ieri (529). In Italia adsono morte per il109.346 persone. I tamponi esaminati sono 351.221, con la percentuale di positivi che sale al 6,8%. (prosegue dopo la foto) I dati resi pubblici dalla Protezione Civile ci dicono che gli attuali positivi adsono 324 in meno, in totale sono 562.508. I guaritisono 23.744, in totale adsono 2.913.045. Sono 238 i pazienti ricoverati in terapia ...

repubblica : Decreto anti-Covid, Italia rossa e arancione tutto aprile. Oggi il Cdm sulle nuove misure. La bozza: obbligo vaccin… - fattoquotidiano : A LONDRA ZERO MORTI PER COVID - Il 28 marzo la capitale britannica non ha registrato decessi. Da oggi inizia l'alle… - antoguerrera : Cioè, fatemi capire, l'Italia ha firmato un accordo con le farmacie per la somministrazione del vaccino Covid solo oggi, 29 marzo? - MaricaGusmitta : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 23.904 CONTAGI; 467 DECESSI!!! SUPERATI I 109.346 (108.879) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; 3… - filotesa : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 66 su 100, come ieri. Nota metodologica completa: https:… -