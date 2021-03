Come il lockdown interferisce con il nostro sonno (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Covid-19 ci ha abituati a lavorare da casa. Ciò dovrebbe significare che possiamo trascorrere più tempo nell’ambiente che abbiamo creato e gestire. Tuttavia, questo non significa che tutti siano gentili e accoglienti. Gli scienziati dell’UCL hanno scoperto che la qualità del sonno è peggiorata del 39,4% nella popolazione generale man mano che la pandemia progrediva. Gli scienziati hanno dato un’occhiata ai dati di oltre 70.000 partecipanti che sono stati seguiti nelle ultime 52 settimane. Questo studio ha prestato attenzione al benessere dei partecipanti, all’atteggiamento nei confronti dei consigli governativi e alla salute mentale. Alcune domande riguardavano la qualità del sonno. I ricercatori hanno scoperto che il numero di persone che hanno dichiarato che la loro qualità del sonno era “molto scarsa” è aumentato ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Covid-19 ci ha abituati a lavorare da casa. Ciò dovrebbe significare che possiamo trascorrere più tempo nell’ambiente che abbiamo creato e gestire. Tuttavia, questo non significa che tutti siano gentili e accoglienti. Gli scienziati dell’UCL hanno scoperto che la qualità delè peggiorata del 39,4% nella popolazione generale man mano che la pandemia progrediva. Gli scienziati hanno dato un’occhiata ai dati di oltre 70.000 partecipanti che sono stati seguiti nelle ultime 52 settimane. Questo studio ha prestato attenzione al benessere dei partecipanti, all’atteggiamento nei confronti dei consigli governativi e alla salute mentale. Alcune domande riguardavano la qualità del. I ricercatori hanno scoperto che il numero di persone che hanno dichiarato che la loro qualità delera “molto scarsa” è aumentato ...

Advertising

borghi_claudio : E adesso come la mettiamo sull'utilità del lockdown? Diamo ascolto al gastroenterologo o a questo studio? - borghi_claudio : @GiaCa1975 Scusi eh ,a se lo studio dice che non c'è robusta evidenza che il lockdown faccia scendere alcunchè come… - borghi_claudio : Era un mese fa. Chiusure inutili ora come allora. Il virus non dipende dai lockdown, la vita delle persone sì. Non… - QuotidianPost : Come il lockdown interferisce con il nostro sonno - JolandaBivona : RT @LaVeritaWeb: Uno studio di John Ioannidis ha confrontato i risultati delle serrate totali e delle sole limitazioni alla mobilità arriva… -