Che meschinità i razzisti del ti sta bene rivolto al Nord | il macabro ludibrio di chi gode per il Covid

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ho già scritto che un antico razzismo anti-lombardo spiega ilper gli effetti devastanti dell'epidemia nella nostra regione. Quel resto d'Italia impancato a giudicare i numeri lombardi non lo fa in modo simpatico e solidale, a conforto di una popolazione che a torto o a ragione si assume governata male: lo fa col ghigno dell'avversione repressa che esplode nel "tiè, ti sta", magari con qualche divagazione sull'attitudine prealpina a pensare solo ai soldi (hanno scritto anche questo) mentre i cimiteri si riempivano di gente sacrificata alla volgare logica del profitto. Nella requisitoria contro l'inefficienza lombarda finalmente disvelata dura il disprezzo per l'ottusità bresciana che pesta il ferro dodici ore al giorno; dura l'avversione budellare alla micragna brianzola che sta chiusa nel capannone a guadagnarsi ...