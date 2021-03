Atalanta, via libera dai medici per Hateboer: i tempi di recupero (Di mercoledì 31 marzo 2021) Buone notizie per Hateboer. L’esterno dell’Atalanta ha ottenuto l’ok da parte dei medici per la ripresa dell’attività sportiva dopo l’infortunio al piede Buone notizie per Hans Hateboer. L’esterno dell’Atalanta ha ottenuto l’ok da parte dei medici per la ripresa dell’attività sportiva dopo l’infortunio al piede. Ora dovrà essere valutata la risposta sul campo del calciatore, il cui rientro tra i convocati del tecnico Gian Piero Gasperini è previsto per la metà di aprile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Buone notizie per. L’esterno dell’ha ottenuto l’ok da parte deiper la ripresa dell’attività sportiva dopo l’infortunio al piede Buone notizie per Hans. L’esterno dell’ha ottenuto l’ok da parte deiper la ripresa dell’attività sportiva dopo l’infortunio al piede. Ora dovrà essere valutata la risposta sul campo del calciatore, il cui rientro tra i convocati del tecnico Gian Piero Gasperini è previsto per la metà di aprile. Leggi su Calcionews24.com

