Assegno unico per i figli: 20 miliardi per le famiglie in arrivo dal primo luglio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Diventa realtà l’Assegno unico e universale per i figli fino ai 21 anni. La misura per «riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico» ora è legge e sostituisce tutti i precedenti bonus. Il valore massimo di 250 euro arriverà nelle case di ogni famiglia dal primo luglio. X Leggi anche › Assegno unico per le famiglie pronto, ma mancano risorse per sette miliardi › Family Act, sì all’Assegno unico per i figli dalla gravidanza ai 21 anni ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 31 marzo 2021) Diventa realtà l’e universale per ifino ai 21 anni. La misura per «riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno deia carico» ora è legge e sostituisce tutti i precedenti bonus. Il valore massimo di 250 euro arriverà nelle case di ogni famiglia dal. X Leggi anche ›per lepronto, ma mancano risorse per sette› Family Act, sì all’per idalla gravidanza ai 21 anni ...

