Viola Davis | agli Oscar 2021 da vincitrice anche senza premio alla migliore attrice

Leggi su gqitalia

(Di martedì 30 marzo 2021) C’ètra le donne che stanno facendo la storia degli. L’, in corsa come protagonista femminile di Ma Rainey's Black Bottom, è l'altra regina, oltre alle due registe Emerald Fennell di Promising Young Woman e Chloé Zhao di Nomadland. Il film Ma Rainey's Black Bottom conta complessivamente cinque nomination, dueinterpreti principali –, appunto, e Chadwick Boseman (candidatura postuma) – e tre in categorie tecniche, cioè Miglior scenografia (a Mark Ricker, Karen O'Hara e Diana Stoughton), Migliori costumi (a Ann Roth) e Miglior trucco (a Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal e Jamika Wilson). Questa volta,se la vede con le altre colleghe di ...