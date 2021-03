Vaccini ai magistrati, Cartabia sbugiarda l'Anm: e gli avvocati protestano (Di martedì 30 marzo 2021) Il giorno dopo la bufera, il tentativo è quello di correggere il tiro. 'Nessuna minaccia di sospensione dell'attività giudiziaria - dice il presidente Giuseppe Santalucia - L' non sospende nulla, non ... Leggi su leggo (Di martedì 30 marzo 2021) Il giorno dopo la bufera, il tentativo è quello di correggere il tiro. 'Nessuna minaccia di sospensione dell'attività giudiziaria - dice il presidente Giuseppe Santalucia - L' non sospende nulla, non ...

Advertising

marcodimaio : L’’Associazione nazionale magistrati chiede una corsia preferenziale per i #vaccini. Svolgono un servizio essenzial… - LaStampa : Vaccini, le procure di Milano e Torino bocciano l’Anm: “Nessuna precedenza per i magistrati” - myrtamerlino : Nella verde #Lombardia non partono gli SMS e i centri vaccinali sono deserti, nella rossa #Toscana #vaccini ad avvo… - tex973 : RT @TaniuzzaCalabra: Fossi l'associazione commesse e cassiere dei supermercati farei come i magistrati: o ci date priorità per i vaccini o… - alb_ghid : RT @mariannaaprile: “Nonna nonna nonnina! Che cosa significa complessità?” “È una cosa difficile, amore mio. Per farti un esempio: quando e… -