UPS annuncia volo Napoli-Milano-Colonia a supporto export PMI

Leggi su ildenaro

(Di martedì 30 marzo 2021)(ITALPRESS) – Un nuovoMalpensa-intende supportare l’delle PMI italiane colpite duramente dalla pandemia. UPS, società internazionale di logistica, lancia la nuova rotta, parte del suo programma di investimenti europeo di 2 miliardi di dollari, che permetterà in particolare alle piccole e medie imprese delle regioni interessate, Campania, Puglia e Basilicata per il Sud Italia e Piemonte, Lombardia e Valle D’Aosta per il Nord Italia, di guadagnare tempo prezioso a vantaggio dei processi produttivi, dell’e-commerce e dell’internazionalizzazione. Grazie al nuovo, infatti, le aziende di gran parte della penisola disporranno di un’estensione dei tempi di prenotazione del ritiro delle merci e fino a due ore e mezzo in più per ...