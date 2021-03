Sicilia | truccavano i dati su decessi e contagi | tre arresti Indagato Razza | assessore alla Salute

(Di martedì 30 marzo 2021)epidemiologici taroccati espalmati. È l’accusa della procura di Trapani a carico di tre dipendenti del Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell’assessoratono. Per loro è scattata la misura deglidomiciliari.invece a piede libero l’Sanità Ruggero. A lui gli investigatori hanno sequestrato telefonini e computer. Per tutti, i reati contestati sono concorso in falso materiale ed ideologico. In particolare, la Procura li accusa di aver più volte alterato idella pandemia (ati e tamponi) diretti all’Istituto Superiore di Sanità. Avrebbero così condizionato i ...

L'assessore regionale alla Sanità della Sicilia Ruggero Razza è indagato nell'ambito dell'inchiesta della procura di Trapani. Sicilia, arrestati dirigenti assessorato Sanità. Accusa: truccavano dati di tamponi e positivi Covid in Sicilia per non andare in zona rossa. I morti da "spalmare", il numero di positivi a Palermo troppo alto per essere comunicato in un unico giorno. Forse per i ritardi nelle notifiche, forse – sostiene la procura di Trapani – per condizionare le decisioni sulle zone rosse.