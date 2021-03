SBK | svelate le R1 di Locatelli e Razgatlioglu | con il nuovo sponsor Brixx

(Di martedì 30 marzo 2021) Durante la presentazione del team Yamaha andata in scena a Barcellona prima dei test ufficiali Superbike, in partenza mercoledì 31 marzo, è stata svelata la livrea delle R1 affidate ad Andrea ...

Advertising

motosprint : #WorldSBK: svelate le R1 di #Locatelli e #Razgatlioglu, con il nuovo sponsor Brixx -

Ultime Notizie dalla rete : SBK svelate

Durante la presentazione del team Yamaha andata in scena a Barcellona prima dei test ufficiali Superbike, in partenza mercoledì 31 marzo, è stata svelata la livrea delle R1 affidate ad Andrea ...MotoGP, è il giorno del Team Honda Factory:le RC213V 'Un periodo che mi ha insegnato tanto'..., Redding cade e invoca Marquez: 'Ho provato ad imitarti'Durante la presentazione del team Yamaha andata in scena a Barcellona prima dei test ufficiali Superbike, in partenza mercoledì 31 marzo, è stata svelata la livrea delle R1 affidate ad Andrea ...Presentazione ufficiale per la squadra Honda impegnata nel mondiale SBK 2021, con Alvaro Bautista e Leon Haslam. Le aspettative del team ...