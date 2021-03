Notorious Pictures chiude 2020 in perdita (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – I ricavi consolidati del 2020 di Notorious Pictures si attestano a Euro 13,4 milioni (Euro 44,1 milioni nel 2019) ed evidenziano un decremento di circa il 70%. Rispetto all’anno 2019 – spiega una nota – hanno performato positivamente i ricavi free TV passati da Euro 1,2 milioni ad Euro 1,7 milioni e i ricavi “New Media” passati da Euro 1,5 milioni ad Euro 1,9 milioni. L’Ebitda, grazie al contenimento dei costi operativi, si è mantenuto positivo e pari ad Euro 5 milioni registrando un decremento del 67% rispetto al valore del 2019 pari a Euro 15,4 milioni.Il Risultato Operativo Netto (Ebit) è negativo e pari a Euro -3 milioni. Era positivo e pari ad Euro 6,6 milioni al 31.12.2019, a seguito di ammortamenti e accantonamenti per Euro 8 milioni (Euro 8,8 milioni al 31 dicembre 2019). Il Gruppo registra un indebitamento ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – I ricavi consolidati deldisi attestano a Euro 13,4 milioni (Euro 44,1 milioni nel 2019) ed evidenziano un decremento di circa il 70%. Rispetto all’anno 2019 – spiega una nota – hanno performato positivamente i ricavi free TV passati da Euro 1,2 milioni ad Euro 1,7 milioni e i ricavi “New Media” passati da Euro 1,5 milioni ad Euro 1,9 milioni. L’Ebitda, grazie al contenimento dei costi operativi, si è mantenuto positivo e pari ad Euro 5 milioni registrando un decremento del 67% rispetto al valore del 2019 pari a Euro 15,4 milioni.Il Risultato Operativo Netto (Ebit) è negativo e pari a Euro -3 milioni. Era positivo e pari ad Euro 6,6 milioni al 31.12.2019, a seguito di ammortamenti e accantonamenti per Euro 8 milioni (Euro 8,8 milioni al 31 dicembre 2019). Il Gruppo registra un indebitamento ...

Notorious Pictures, i conti del 2020 Notorious Pictures - società quotata all'AIM Italia e attiva nel settore entertainment per la produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche - ha comunicato i risultati ...

Notorious Pictures, i conti del 2020 Notorious Pictures ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti di riportare a nuovo la perdita di esercizio ...

