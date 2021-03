Napoli, Giuffredi sicuro: “Gattuso non credo resterà, Juric in pole” (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Gattuso? Non ho parlato con lui ma il mio pensiero è che, a prescindere dalla posizione in campionato e dalla volontà di ravvedersi del presidente, non resterà a Napoli”. Sono le parole di Mario Giuffredi, agente dei calciatori azzurri Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui, intervenuto a Radio Marte. “Gli azzurri andranno alla ricerca di un nuovo allenatore – incalza l’agente -. Penso che al suo posto tutti noi dopo la violenza mediatica ricevuta e la non difesa da parte del club saremo andati tutti via”. Sul mercato ribadisce: “Il mercato del Napoli dipende dall’allenatore. Tanti dicono che non ci sono i soldi e io non credo, perché hanno chiuso i diritti tv. Gli stadi sono proiettati a riaprirsi. Il mercato non lo facciano i soldi ma lo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “? Non ho parlato con lui ma il mio pensiero è che, a prescindere dalla posizione in campionato e dalla volontà di ravvedersi del presidente, non”. Sono le parole di Mario, agente dei calciatori azzurri Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui, intervenuto a Radio Marte. “Gli azzurri andranno alla ricerca di un nuovo allenatore – incalza l’agente -. Penso che al suo posto tutti noi dopo la violenza mediatica ricevuta e la non difesa da parte del club saremo andati tutti via”. Sul mercato ribadisce: “Il mercato deldipende dall’allenatore. Tanti dicono che non ci sono i soldi e io non, perché hanno chiuso i diritti tv. Gli stadi sono proiettati a riaprirsi. Il mercato non lo facciano i soldi ma lo ...

