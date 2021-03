Mario Draghi e la moglie si sono vaccinati con la prima dose di Astrazeneca

(Di martedì 30 marzo 2021) Lo aveva annunciato nel corso della lunga settimana di polemiche dopo la sospensione del vaccinoin Italia (e in altri Paesi europei). Questa mattinae sua, Maria Serenella Cappello, sicon ladel prodotto anti-covid anglo-svedese. Il Presidente del Consiglio ha ricevuto lainiezione nell’hub vaccinale della stazione Termini di Roma. Lo ha fatto aspettando il proprio turno anagrafico, seguendo il calendario previsto dalla Regione Lazio.ha ricevuto ladiIl Presidente del Consiglio aveva annunciato la sua vaccinazione con...

FerdiGiugliano : Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono vaccinati stamattina con AstraZeneca all’hub di Termini a Roma. - Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni… - LegaSalvini : ZANGRILLO SI SCHIERA DALLA PARTE DI #SALVINI: 'RIAPRIRE DOPO PASQUA? ASSOLUTAMENTE SÌ' - Moixus1970 : RT @HuffPostItalia: Mario Draghi si è vaccinato con Astrazeneca - MicheleAnnibale : RT @FerdiGiugliano: Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono vaccinati stamattina con AstraZeneca all’hub di Termini a Rom… -

