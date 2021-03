Maria De Filippi: “Mi fidavo di Maurizio. credo mi abbia tradito con lei” (Di martedì 30 marzo 2021) Maria De Filippi e Maurizio Costanzo formano una coppia affiatatissima. E’ evidente che uno tiene moltissimo all’altra e quando parlano del loro matrimonio lo fanno sempre in toni entusiasti. Nonostante lei abbia sempre riconosciuto che fa questo lavoro grazie e lui, lui, dal suo canto, le riconosce l’estrema bravura e professionalità. La loro unione è nata quando ancora Maurizio Costanzo era sposato con Marta Flavi che, pare, abbia sofferto tantissimo per questa rottura anche perché lo ha scoperto per caso il tradimento, sollevando la cornetta del telefono in casa e sentendo una conversazione tra la De Filippi e il marito. Da lì la fine del matrimonio e il divorzio. L’incontro tra Maria De Filippi e Maurizio ... Leggi su howtodofor (Di martedì 30 marzo 2021)DeCostanzo formano una coppia affiatatissima. E’ evidente che uno tiene moltissimo all’altra e quando parlano del loro matrimonio lo fanno sempre in toni entusiasti. Nonostante leisempre riconosciuto che fa questo lavoro grazie e lui, lui, dal suo canto, le riconosce l’estrema bravura e professionalità. La loro unione è nata quando ancoraCostanzo era sposato con Marta Flavi che, pare,sofferto tantissimo per questa rottura anche perché lo ha scoperto per caso il tradimento, sollevando la cornetta del telefono in casa e sentendo una conversazione tra la Dee il marito. Da lì la fine del matrimonio e il divorzio. L’incontro traDe...

Advertising

kisslander : È palesemente favorita dal pubblico e quella con più follower tra tutti, favoritissima da Maria De Filippi (si vede… - fainformazione : Chi è Elisabetta Simone corteggiatrice lombarda trono Over di Uomini e donne di Maria de Filippi Vi parliamo adess… - fainfocultura : Chi è Elisabetta Simone corteggiatrice lombarda trono Over di Uomini e donne di Maria de Filippi Vi parliamo adess… - Martoleena95 : Ma è Maria De Filippi!!! - miss_skianto : @sangiulia18 Per gli altri guanti di sfida c’è stata quindi io la PRETENDO altrimenti agirò per vie legali e Maria… -