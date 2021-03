Manipolati i dati per non far scattare la zona rossa in Sicilia: tre arresti e indagato l'assessore alla Salute (Di martedì 30 marzo 2021) I carabinieri di Palermo e di Trapani hanno disposto agli arresti domiciliari della dirigente della Regione Sicilia, Maria Letizia Di Liberti, e due suoi collaboratori, Salvatore Cusimano ed Emilio ... Leggi su globalist (Di martedì 30 marzo 2021) I carabinieri di Palermo e di Trapani hanno disposto aglidomiciliari della dirigente della Regione, Maria Letizia Di Liberti, e due suoi collaboratori, Salvatore Cusimano ed Emilio ...

