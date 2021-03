Live View di Maps arriva anche per gli ambienti interni come aeroporti e centri commerciali

(Di martedì 30 marzo 2021) Google ha annunciato una serie di novità e di migliorie che verranno apportare aprossimamente (in alcune parti del mondo sono già o saranno presto disponibili, per altri luoghi non si sa ancora il quando). La più rilevante e attesa è senza dubbioper, utilissima per orientarsi neglial chiuso. In particolare la miglioria riguarderà, stazioni di trasporto pubblico e. Tra le altre novità annunciate segnaliamole informazioni sulla qualità dell’aria e suggerimenti per seguire percorsi ecologici. LEGGI>>> Googleconsentirà agli utenti di disegnare ...

Ultime Notizie dalla rete : Live View

La novità principale è proprio la funzione denominata: per avere sempre la posizione esatta in cui si trova l'utente e fornire sempre e solo le indicazioni esatte per la meta desiderata, ...basata sulla realtà aumentata Google prosegue il suo impegno per offrire indicazioni utili agli utenti che si muovono all'interno di grandi spazi pubblici al chiuso: si pensi a stazioni, ...Arrivano nuove funzioni in Google Maps tra cai la navigazione in interni in realtà aumentata, indicazioni stradali eco e green e altro ...Google si sta preparando a rilasciare numerosi aggiornamenti che sfrutteranno Ia, machine learning e realtà aumentata per aiutare gli utenti a orientarsi meglio e viaggiare rispettando l'ambiente ...