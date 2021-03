L’Inter cambia logo, il presidente Zhang punta sul senso di appartenenza dei tifosi valorizzando le iniziali I M: “Io sono” (Di martedì 30 marzo 2021) L’Inter cambia volto, la proprietà cinese che da tre anni guida i nerazzurri ha presentato oggi il nuovo logo della società. La squadra del presidente Steven Zhang ha mostrato sui social la nuova identità visiva, che esalta i valori fondanti del club e rafforza il legame con la città di Milano. Il lancio del nuovo logo, che verrà utilizzato a partire dalla stagione sportiva 2021/22, è stato celebrato da una narrativa che, giocando con le inziali del nome del Club, Internazionale e Milano, si focalizza sull’espressione I M, dall’inglese “Io sono”. La svolta internazionale è stata fortemente voluta dal presidente nerazzurro, deciso ad aprire metaforicamente le porte della Pinetina a tutti i tifosi delL’Inter in giro per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021)volto, la proprietà cinese che da tre anni guida i nerazzurri ha presentato oggi il nuovodella società. La squadra delStevenha mostrato sui social la nuova identità visiva, che esalta i valori fondanti del club e rafforza il legame con la città di Milano. Il lancio del nuovo, che verrà utilizzato a partire dalla stagione sportiva 2021/22, è stato celebrato da una narrativa che, giocando con le inziali del nome del Club, Internazionale e Milano, si focalizza sull’espressione I M, dall’inglese “Io”. La svolta internazionale è stata fortemente voluta dalnerazzurro, deciso ad aprire metaforicamente le porte della Pinetina a tutti idelin giro per ...

