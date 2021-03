L’idea cinese della sicurezza delle nazioni per un futuro condiviso (Di martedì 30 marzo 2021) di Giancarlo Elia Valori Il concetto generale di sicurezza nazionale e destino umano si completano a vicenda e insieme costituiscono la via che dovrebbero percorrere i Paesi per un futuro di pace. Essi hanno una stretta logica interna e perseguono congiuntamente il valore e lo scopo della “persona” posta in quello sviluppo che dovrebbe essere priorità di ogni governo. Pertanto, la situazione generale sia del progresso nazionale che estero di ogni Paese dovrebbe essere coordinata complessivamante a favore del benessere dell’uomo, posto al di là di qualsiasi Stato. La sicurezza nazionale generale deve concentrarsi sulla pianificazione globale di quella esterna e interna. La pace e l’ordine internazionali e lo sviluppo comune di tutta l’umanità sono gli interessi strategici che dovrebbero caratterizzare i membri ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 marzo 2021) di Giancarlo Elia Valori Il concetto generale dinazionale e destino umano si completano a vicenda e insieme costituiscono la via che dovrebbero percorrere i Paesi per undi pace. Essi hanno una stretta logica interna e perseguono congiuntamente il valore e lo scopo“persona” posta in quello sviluppo che dovrebbe essere priorità di ogni governo. Pertanto, la situazione generale sia del progresso nazionale che estero di ogni Paese dovrebbe essere coordinata complessivamante a favore del benessere dell’uomo, posto al di là di qualsiasi Stato. Lanazionale generale deve concentrarsi sulla pianificazione globale di quella esterna e interna. La pace e l’ordine internazionali e lo sviluppo comune di tutta l’umanità sono gli interessi strategici che dovrebbero caratterizzare i membri ...

